Arteta non ci sta: “Rigore per il Brighton? Mai vista una cosa simile”

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato così a BBC Match of the Day, dopo la partita pareggiata per 1-1 sul campo del Brighton: “Innanzitutto, sono deluso dal risultato e soprattutto perché abbiamo iniziato la partita piuttosto bene e segnato un bel gol. Poi ci è mancato il controllo, abbiamo perso palla e non abbiamo fatto le cose semplici abbastanza bene per essere davvero in cima alla partita e avere il dominio di cui avevamo bisogno. La partita è stata sempre aperta, senza concedere praticamente nulla.”

“Siamo davvero delusi dalla decisione che ha portato al gol, perché non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Tocca anche la palla.”

Foto: Instagram Arteta