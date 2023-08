Arteta: “Non c’è cosa migliore di vincere un trofeo a Wembley contro i più forti al mondo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato dopo la vittoria del Community Shield ai calci di rigore contro il Manchester City: “È una grande sensazione, non potrebbe esserci cosa migliore che vincere un trofeo a Wembley contro la squadra migliore al mondo… Specialmente nel modo in cui l’abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo avuto grandi occasioni, ma non avendole raccolte non sapevamo come sarebbe potuta andare. Abbiamo però preso le giuste scelte, trovato un po’ di slancio e convincimento che ci ha permesso di pareggiare prima e vincere ai rigori poi. Oggi abbiamo mostrato resilienza e battagliato”.

