Arteta: “L’infortunio di Timber cambia i nostri piani. Ma ora tutti avranno un’opportunità”

Mikel Arteta, guida dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace. Una tematica particolarmente calda è l’infortunio di Jurrien Timber: “È davvero una brutta notizia: soprattutto per lui, così presto dopo il suo arrivo, ma anche per noi come club. Lo abbiamo preso con certe intenzioni, perché era chiaro cosa avrebbe portato alla squadra. Ora ci mancherà per il resto della stagione, nella quale avrebbe potuto aiutarci in più punti in difesa”.

Infine: “Penso soprattutto a quali giocatori abbiamo ancora a disposizione. Il numero di possibilità è molto ridotto, ma offre opportunità per tutti. Tutti devono essere pronti a giocare”.

Foto: Instagram Arteta