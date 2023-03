Arteta: “L’Europa una distrazione per il campionato? No, non viviamo queste notti da tre anni”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League: “Europa distrazione per il campionato? No. Non viviamo serata europee da tre anni, anche per colpa del Covid. Contro lo Sporting sarà la prima dopo tanto tempo, ci sarà una grande atmosfera”.

Foto: Twitter Arteta