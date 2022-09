Arteta: “La sconfitta fa male, avremmo meritato di più. Mo ho avuto buone risposte”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a Sky Sports, dopo la sconfitta contro lo United, primo ko stagionale per i Gunners.

Queste le sue parole: “Ci è voluto un po’ per entrare in gioco e poi c’è stato principalmente l’Arsenal, per il modo in cui abbiamo dominato e la quantità di occasioni che abbiamo creato. Abbiamo giocato con coraggio, avremmo potuto fare due o tre gol. Sono deluso perché, per come hanno giocato, questi ragazzi avrebbero meritato di vincere”.

Sul gol annullato: “L’arbitro ha detto che è stata una decisione davvero al limite, chiediamo solo coerenza”.

Foto: twitter personale