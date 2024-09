Arteta: “Il rapporto con Guardiola non è cambiato. È un legame a cui tengo molto”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leicester. Lo spagnolo è tornato sulla sfida contro il City della scorsa settimana, terminata con un 2 a 2 rovente e si è espresso sul suo rapporto con Pep Guardiola, assolutamente intatto nonostante i forti smottamenti provocati dalla gara.

Il rapporto con Guardiola: “Lo amo, lo rispetto e ammiro lui, la sua squadra e tutto ciò che fa. Questo è uno sport: una cosa è la nostra professione e l’altra è il nostro rapporto personale. Se il mio rapporto dovesse essere danneggiato dal fatto che giochiamo l’uno contro l’altro e uno dei due pareggia o vince, o dalla quantità di volte che abbiamo perso, allora non parlerei più con lui. Quindi non è questo il nostro rapporto, soprattutto il rapporto che considero di entrambi. Lo sport non mi ostacolerà mai in un rapporto personale. A quella relazione tengo molto. Lo stesso vale per molte persone del loro staff e per i giocatori con cui ho trascorso anni molto importanti della mia vita”.

Foto: X Arteta