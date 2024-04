Arteta: “I miei giocatori sono entusiasti di ciò che stanno facendo. Ma ora vogliono di più”

L’Arsenal, reduce dal pari in Champions contro il Bayern Monaco, ospiterà domani l’Aston Villa all’Emirates Stadium per continuare la propria corsa verso il titolo in Premier League. L’allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha presentato con le seguenti parole, in conferenza stampa, la sfida con i Villans:

“Quello che hanno fatto da quando è arrivato Unai Emery è importante. Ha avuto un impatto enorme nella squadra in termini di prestazioni e costanza, è incredibile quello che stanno facendo. Sono ancora in corsa in una competizione europea e hanno giocato giovedì sera. Quindi è davvero impressionante quello che hanno fatto. Come reagiscono i miei giocatori alla pressione? Penso che sia solo motivazione. Penso che l’abbiano già vissuto e sono super entusiasti di ciò che stiamo facendo e del modo in cui la squadra si sta comportando vincendo le partite. Ma vogliono di più. Conosciamo la sfida che ci aspetta e quanto dobbiamo essere bravi per vincerla, ma ci proveremo. All’Aston Villa mancano alcuni giocatori chiave? Cerchiamo sempre di usare le cose a nostro vantaggio. Non sappiamo cosa faranno loro e non è nulla che possiamo controllare. Hanno comunque vinto giovedì sera e sono davvero una buona squadra quindi conosciamo il pericolo, conosciamo anche i nostri punti di forza e proveremo a fare quello che dobbiamo fare per vincere”.

Foto: Twitter Arteta