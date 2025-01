Arteta: “Gabriel Jesus? Sono preoccupato. È uscito in barella toccandosi il ginocchio”

Si teme un brutto infortunio per Gabriel Jesus dopo il pareggio con il Manchester United. Il centravanti brasiliano è uscito dal campo in barella per un infortunio al ginocchio. Nel post-partita, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così espresso la sua preoccupazione sulle condizioni del centravanti brasiliano: “Gabriel Jesus? Sono molto preoccupato, questo è ciò che provo. È dovuto scendere in barella, toccandosi il ginocchio… quindi purtroppo le cose non vanno bene”.

Foto: Instagram Arteta