Arteta: “Gabriel Jesus si è dovuto operare, starà fermo alcune settimane”

A pochi giorni dall’inizio del campionato, l’Arsenal si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Gabriel Jesus. Il brasiliano, infatti, si è dovuto operare per un fastidio al ginocchio. A confermarlo è il tecnico dei Gunners Arteta: “Purtroppo stamattina ha dovuto sottoporsi a una piccola operazione. Aveva un fastidio a un ginocchio – continua Arteta – che gli creava problemi, si è dovuto operare per porre rimedio. Dovrebbe stare fuori per qualche settimana. È un duro colpo, era in buone condizioni e lo abbiamo perso”.

Foto: Instagram Arsenal