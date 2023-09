Arteta: “Felici per aver passato il turno. Ci sono molte cose da migliorare”

Dopo aver passato il turno in Carabao Cup, vincendo sul campo del Brentford per 0-1, il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato così dopo la gara: “Sono davvero felice. In questa competizione, o sei dentro o sei fuori, e noi siamo dentro. Sono stati due tempi molto diversi: nel primo abbiamo avuto molto controllo e abbiamo segnato il gol ma abbiamo anche avuto alcune occasioni che non abbiamo sfruttato. Nel secondo loro hanno avuto un approccio più aggressivo e abbiamo faticato a far avanzare la palla. Ramsdale? È stato eccezionale in ogni situazione così come Jakub, che ha giocato davvero bene, Tomiyasu, Jorgi, dopo quello che è successo tre giorni fa, ha reagito e ha giocato davvero una buona partita. Reiss, che non ha giocato molte partite da titolare, ha segnato il gol con Emile, e per Charles è stato un grande giorno per lui: è fantastico avere un giocatore dell’Academy con noi. Ci sono molti aspetti positivi da prendere e, come sempre, anche molte cose da migliorare“.

Foto: Twitter personale Arteta