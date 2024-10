Arteta felice di Calafiori: “Grande difensore, ha coraggio ed è bravo con la palla. Ottimo acquisto”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul PSG in Champions League, elogiando, tra gli altri, il difensore Riccardo Calafiori, acquistato in estate dal Bologna.

Queste le sue parole: “Vittoria strepitosa, gara che andava chiusa anche prima, soprattutto per come abbiamo giocato nel primo tempo, quanto siamo stati determinati e coraggiosi. Probabilmente volevamo un secondo tempo diverso. Abbiamo avuto tre occasioni per segnare il terzo gol, ma non le abbiamo sfruttate”.

Havertz è sempre più determinante. “È così potente, ma anche così intelligente. Hai sempre l’impressione che possa segnare in area”.

Calafiori si sta integrando bene? “Ha la capacità di occupare spazi diversi e si trova davvero a suo agio in questo. Ecco perché lo abbiamo ingaggiato. È un grande difensore ed è davvero coraggioso. Vuole la palla ed è felice di riceverla in diverse posizioni. E’ un ottimo acquisto”.

Foto: Instagram Calafiori