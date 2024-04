Arteta: “Faremo tutto il possibile per vincere la Premier. Tottenham? Siamo pronti”

L’Arsenal contenderà la conquista della Premier League al Manchester City in questo finale di stagione. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, a due giorni dal derby londinese con il Tottenham, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, in conferenza stampa

“È un bel mal di testa scegliere l’undici titolare. Mi dispiace per i giocatori, perché vedo quanto lo desiderano e quanto tutti vogliono iniziare e contribuire alla squadra e avere un impatto sulla squadra in campionato nel modo giusto, quindi è sempre difficile ed è parte del lavoro. Sono pronti a scendere in campo, in qualunque momento ne abbiamo bisogno, per cercare di aiutarci a vincere le partite e lo spirito è così buono. Se siamo ancora in lotta per il titolo? Lo spero, devi dimostrare in ogni stagione, in ogni partita e in questo campionato, è estremamente difficile da fare. Per due anni consecutivi non saremo soddisfatti se non vinceremo, ma faremo tutto il possibile per vincerlo e, se lo vinceremo, proveremo a vincerlo di nuovo, se non lo facciamo, di sicuro ci riproveremo. Cosa dirò alla squadra? Godetevi il momento, cercate di gestire le cose in modo naturale. Sono super competitivi in ​​questo momento. C’è una cosa da fare in questa situazione, competere, competere, competere. Il Tottenham? Di sicuro, saremo pronti. Abbiamo avuto un po’ di tempo per riprenderci e prepararci dalla partita del Chelsea e sono sicuro che la loro squadra andrà per essere pienamente pronta a ripartire domenica.” Il successo del City sul Brighton? È un’altra partita che il Manchester City è riuscito a vincere in modo convincente, qualcosa che non possiamo controllare. Facciamo quello che dobbiamo fare”.

Foto: Twitter Arteta