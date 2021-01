Arteta: “E’ difficile gestire uno come Ozil se non gioca, avrà più spazio altrove”

Mesut Ozil ha lasciato Londra e si attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Fenerbahce.

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato così della vicenda: “Un giocatore con la sua importanza, se non gioca ed è fuori rosa, è molto difficile da gestire per tutti. È un grande giocatore, molto talentuoso e ha fatto molto per questa squadra. Ma adesso voglio andare in una direzione diversa e lui avrà più spazio altrove”.