Arteta dopo il ko nel derby: “Deluso dal risultato, ma Jorginho andava espulso”

Dopo la sconfitta contro il Chelsea nel derby di Londra, il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato così in conferenza stampa: “Sono davvero deluso dal risultato. Sono contento di molte cose che ho visto e di come i ragazzi interpretano ciò che richiedo loro, ma giocare contro il Chelsea è molto complicato dal punto di vista fisico. Xhaka? Ha giocato bene a Bournemouth e nei giorni scorsi non è stato bene. Spero che non se ne vada. Il rosso a Jorginho? Per me è stato molto chiaro”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal