Arteta: “Dobbiamo proteggere i nostri calciatori, giocano troppe partite”

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, alla vigilia della gara contro l’Aston Villa in programma domani a Londra alle ore 20:15, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Troppe partite? Questo è un problema per tutti gli allenatori e per tutte le società, alcuni giocatori giocheranno tutte e tre le partite. A volte abbiamo a che fare con queste situazioni, il che è un po’ folle. Noi dobbiamo cercare di proteggere i nostri giocatori. La Nazione dove viaggeranno, il modo in cui saranno esposti non è qualcosa che possiamo cambiare in questo momento, dobbiamo solo accettarlo. Inoltre dobbiamo proteggere i nostri ragazzi che sono la cosa più importanti.”

