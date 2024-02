Arteta: “Da 14 anni l’Arsenal non arriva ai quarti di Champions. Il Porto mi ha colpito”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di finale con il Porto.

Queste le sue parole: “Sono rimasto davvero colpito da loro. Conosco molto bene il manager e la sua storia. Hanno molte qualità in molte fasi di gioco. Sarà un avversario davvero tosto. Siamo molto entusiasti”.

Come mai le squadre portoghesi sono così forti? “Sono innanzitutto molto appassionati, che è il primo ingrediente che devi conoscere. Le loro accademie sono tra le migliori in Europa. Ti racconta la storia della cultura e di come vengono allevati”.

Chi è la favorita per qualificarsi ai quarti?“È fantastico. Ci siamo guadagnati il ​​diritto di essere qui. Non siamo qui da sette anni e non passiamo alla fase successiva da 14. Questa è la sfida. Siamo entusiasti di farlo con piena convinzione”.

Guardiola dice che non bisogna mai sottovalutare l’andata, è d’accordo? “Sì, perché sai quanto sia complicato. Affronterai una fase molto diversa. Tutte le squadre sono al top. La palla scorre e le squadre sono molto preparate e pericolose”.

Ha chiesto ad Havertz del suo gol vincente al Porto? “Non l’ho fatto, ma è una conversazione che va avanti da alcuni giorni. È stato un momento incredibile per loro quello che hanno vissuto. Come negli ultimi tre mesi, sono stati forti”.

Il gruppo è a conoscenza della storia? “Sanno che non partecipiamo alla competizione da sette anni. Conoscono la storia. È la sfida che devono affrontare e che meritano di affrontare”.

Foto: twitter Arsenal