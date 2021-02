Arteta contro gli insulti social: “Non posso accettare di sentire offese verso la mia famiglia”

Tempi duri per l’Arsenal e Mikel Arteta. I risultati stentano ad arrivare, e come sempre più spesso accade iniziano le polemiche dei tifosi. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Gunners ha parlato del cyberbullismo che sta assumendo contorni razzisti e inquietanti, soprattutto per la notevole diffusione che sta assumendo in Inghilterra. Diversi giocatori di Premier League sono stati vittime in quest’ultimo periodo, da Martial e Rashford a Jankewitz del Southampton; senza scordare gli allenatori. Queste le parole di Arteta: “Siamo tutti esposti a questa situazione, è per questo che preferisco non leggere perché ne sarei condizionato. Dobbiamo conviverci. È una cosa che non si fermerà domani. E sto spingendo affinché le persone coinvolte vengano protette. Non sono l’unico a soffrire di questo tipo di cose. Quando vinci, tutto è bello, sei incredibile e sei il miglior allenatore. Quando perdi è completamente l’opposto. Quando si va sul personale contro di me posso passarci sopra, quando è coinvolta la famiglia è una storia diversa”.

Foto: Twitter personale