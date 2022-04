Arteta: “Con lo United può essere in palio un’intera stagione. Ci mancano 5 giocatori chiave”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato alla vigilia della super sfida con lo United, che può essere decisiva in vista della qualificazione al quarto posto, Champions League.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Con lo United può essere in palio un’intera stagione. Non abbiamo in questo momento 5 top player che possono nascondere i problemi della squadra. Ma qua ci sono persone valide e che lavorano tutte nella stessa direzione. La vicendaCR7? Non credo di poterne parlare, se non provi cose del genere è difficile esprimere il dolore che provi. Ovviamente mando un abbraccio a Cristiano per quanto accaduto. L’annuncio di Ten Hag cambierà qualcosa nella preparazione del match? Per noi certamente no, ma onestamente non ho idea di cosa porterà agli avversari una notizia del genere”.

Foto: Twitter personale