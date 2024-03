Arteta: “Con la spinta dei nostri tifosi possiamo farcela. Martinelli recupera? Vediamo”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto.

Queste le sue parole: “Sicuramente dovremo modificare alcune cose per creare più di quanto abbiamo fatto. È il livello di questa competizione. Il fatto che ci siano due partite mi fa pensare che ancora non è finita e domani dovremo far bene”.

Che cosa si aspetta dai tifosi? “Penso che l’impatto che potranno avere domani sia incredibile. Non credo che se ne rendano conto. Abbiamo bisogno che giochino con noi su ogni pallone e abbiamo bisogno anche del controllo emotivo. È una bellissima occasione per vivere una di quelle notti. Mi viene voglia di giocare, ho questa sensazione e domani sarà una serata fantastica”.

Cosa ha imparato dal ko dell’andata? “Ogni settimana, ogni avversario ha i suoi punti di forza e di debolezza e il suo modo di giocare. Abbiamo giocato queste partite molte volte in Premier League. Ci concentreremo solo su noi stessi e faremo di più lì”.

Ci saranno delle assenze? “Non ho molti aggiornamenti, abbiamo ancora 24 ore e stiamo cercando di avere tutti in forma per domani. Tomyasu ha svolto la prima parte dell’allenamento, Timber uguale, Martinelli no. Vedremo.

Foto: sito Arsenal