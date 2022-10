Arteta: “Ci teniamo all’Europa League. Saliba, Saka e Martinelli? Hanno un grande futuro con l’Arsenal”

L’Arsenal ospita la capolista, nel girone di Europa League, Bodo/Glimt con l’obiettivo di vincere e prendersi la vetta del raggruppamento. In conferenza stampa a parlare è stato il tecnico dei gunners Mikel Arteta: “È una competizione molto importante per noi. C’è tanta concorrenza, ma domani giochiamo in casa, sarà un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo”. Sui rinnovi di tre giovani prospetti, poi: “Con Saliba, Saka e Martinelli stiamo pianificando il futuro e ci stiamo lavorando. Vogliamo premiare i giocatori che per noi hanno un grande futuro per il club. Quando avremo qualcosa da annunciare, lo faremo”.

Foto: twitter personale