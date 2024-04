Arteta: “Ci proveremo fino alla fine per vincere la Premier. Non guardiamo al passato, ma alle gare davanti a noi”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Wolverhampton.

Queste le sue parole: “Come esperienza non è stata delle migliori. Una sconfitta in campionato e una sconfitta in Champions League non sono il massimo, ma sono totalmente concentrato sulle sei partite che abbiamo da qui alla fine. Siamo due punti dietro al City e ci proveremo davvero. Il contesto è chiaro. Se vinciamo siamo primi in classifica. Questo è il contesto, non abbiamo bisogno di nient’altro per essere motivati o per andare a giocare questa partita con la mente chiara. E il nostro scopo molto, molto chiaro.

La crescita mentale della squadra? “È stato un viaggio molto intenso e meritiamo di essere al top combattendo a questo livello. Questo lavoro, questo sport mette costantemente alla prova la tua resilienza e il tuo ego. Le cose vanno bene e le cose non vanno bene ma tu devi essere in grado di navigare e attraversare quei momenti in modo naturale, comprendendo il contesto e guardando gli aspetti positivi. Questa è la cosa migliore che puoi fare, imparare e guardare avanti”.

