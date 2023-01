Arteta: “C’erano due rigori clamorosi per noi. Abbiamo fatto di tutto per vincere”

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Newcastle.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto di tutto per vincere, penso si sia visto. Abbiamo giocato bene e dominato. C’erano anche due rigori clamorosi per noi, peccato”.