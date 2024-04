Arteta: “C’è delusione, è mancata la scintilla. Questo è un punto di partenza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions per mano del Bayern Monaco: “C’è delusione in questo momento nello spogliatoio per come sono andati questi quarti. Abbiamo raccolto esperienza, ricorderemo e studieremo quello che abbiamo sbagliato. A questi livelli il margine di errore è pari a zero. Sul gol abbiamo lasciato troppo spazio. Dobbiamo stare vicini ai calciatori e supportarli. Ci abbiamo provato fino alle fine, nel finale siamo anche stati migliori del Bayern. Ci è mancata la scintilla”.

Infine: “Questo è un punto di partenza, non abbiamo giocato la Champions per sette anni, siamo arrivati ai quarti giocandocela fino alla fine. In Premier siamo a due punti dal City, dobbiamo tornare a casa, voltare pagina e ripartire”.

Foto: Twitter Arteta