Arteta: “Calafiori oggi si è allenato, sarà in squadra. La riabilitazione è andata davvero bene”

Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato dalla sala stampa del Sobha Realty Centre in vista della partita di Premier League contro il Nottingham Forest, in programma domani alle ore 16:00 all’Emirates Stadium. Arteta si è concentrato sul momento negativo dell’Arsenal, che non vince in Premier dal 5 ottobre, e sui numerosi infortuni che stanno influenzando le prestazioni della squadra. Su Calafiori: “Riccy si è allenato oggi. La sua riabilitazione è andata davvero bene. Sarà in squadra”. Su Saka e Rice: “Bukayo Saka e Declan Rice hanno preso parte oggi alle loro prime sessioni parziali , sono andati molto bene”. Situazione Tomiyasu: “Ora starà via per qualche settimana per continuare la cura e cambiare un po’ il suo ambiente. È un ragazzo che lavorerà 24 ore su 24 per essere in forma e si sente malissimo a stare fuori. Speriamo che questo possa sbloccarlo”.

Infortunio Ben White: “Purtroppo, Ben White sarà fuori per mesi, ha affrontato diversi tipi di problemi, mai la stessa cosa. Abbiamo dovuto prendere una decisione, non c’è stato alcun miglioramento nelle ultime settimane. Sappiamo che Ben è disposto a spingersi oltre ogni limite, ma siamo arrivati a un punto in cui era necessario proteggere il giocatore. Abbiamo deciso di optare per l’intervento chirurgico, e lui è stato d’accordo con questa scelta. Questo lo terrà fuori per alcuni mesi. Dobbiamo vedere come reagirà dopo l’intervento; non mi aspetto che sia fuori per sei mesi, ma non posso dire con esattezza quanto tempo ci vorrà”.

Foto: Instagram Arteta