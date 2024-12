Arteta: “Calafiori non recupera. La Carabao Cup è un obiettivo”

Mikel Arteta, manager dell’Arsenal. ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Fulham in Carabao Cup.

Queste le sue parole: “Nuova sfida al Fulham? È sempre molto difficile. È un ulteriore livello di difficoltà, soprattutto quando giochi contro una squadra due volte di fila. La Carabao Cup è un trofeo e puntiamo a vincerlo”

Il pareggio di sabato: “Sono leggermente diversi. Inoltre, non credo che il Fulham volesse difendersi. Hanno giocato contro il Tottenham e il Liverpool e non l’hanno fatto. Dipende da cosa sei in grado di fare contro certe squadre. Il punteggio ha un grande impatto su questo”.

Sugli infortuni: “Calafiori non farà parte della rosa per domani, non recupera”.

Sul numero di trofei vinti: “E anche la Charity Shield, no? Vogliamo vincere di più, è questo ciò che vogliamo”.

Se ci sia bisogno di risolvere problemi creativi a gennaio: “Mi fido completamente della squadra e dei nostri giocatori. La quantità che generiamo durante le partite e quanto poco concediamo, mi fido completamente dei miei giocatori”.

Arteta sul non segnare in apertura: “Questa è sempre la narrativa. Quando segni cinque gol o tre, non se ne parla. È normale. Per noi non cambia nulla. Vogliamo segnare tre o cinque gol. Anche se non abbiamo segnato sabato, vogliamo fare meglio”.

