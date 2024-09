Arteta: “Calafiori mi ha colpito subito. E’ un combattente, si è integrato subito”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il PSG.

Queste le sue parole: “Infortunati? Non ci sono novità, abbiamo una sessione di allenamento nel pomeriggio e dobbiamo rivedere alcuni giocatori”.

Sulla prima partita di Champions League in casa di questa stagione: “Non vediamo l’ora. Queste sono le serate che vogliamo vivere e che vogliamo vivere contro un avversario incredibile. Siamo pronti per questo”.

Sul fatto di aver mostrato modi diversi di ottenere risultati in questo periodo: “Ne abbiamo avuti di molto diversi! Contro il Manchester City abbiamo dovuto fare una partita molto diversa nel secondo tempo e alla fine abbiamo perso due punti all’ultimo minuto. Abbiamo fatto tutto il contrario giocando contro un blocco basso come contro il City, ma riguardando la partita e la quantità di cose che abbiamo generato, sono stato molto contento della squadra”.

Sul suo periodo al PSG come giocatore: “È stata la mia prima esperienza professionale. È stato un periodo incredibile. Sarò sempre grato al club e a Luis Fernandez perché è stato lui a credere in me quando avevo 17-18 anni. Ho giocato a calcio da professionista e da lì è stata una piattaforma per condividere un’esperienza in un club di quelle dimensioni e in una città che è probabilmente la più bella d’Europa. È stata un’esperienza che mi rimarrà impressa per sempre, con compagni di squadra che mi hanno aiutato e che hanno plasmato chi volevo essere come giocatore, accendendo in me la voglia di diventare un allenatore in futuro. Ci sono state persone molto importanti in quella parte della mia carriera”.

Sulla vittoria col Leicester: “Forma il carattere e il fisico della squadra, che ha la certezza di poter vincere in qualsiasi contesto e di adattarsi a contesti molto diversi durante le partite. La Champions League richiede questo, si può fingere di giocare contro questo tipo di avversari e dominare per 95 minuti, ma non succede a questo livello, quindi bisogna essere molto bravi anche in altre fasi: rimanere in partita, essere a proprio agio e comunque avere sempre la convinzione e l’intenzione di vincere”.

Sul suo rapporto con Luis Enrique: “Ho il sorriso sulle labbra! Sono un suo grande ammiratore. Una personalità incredibile, un carattere enorme, un’energia enorme, sempre molto solidale con i giovani giocatori. Quello che mi piace di lui è che ovunque sia stato, come giocatore o come dirigente, le sue impronte sono rimaste. Il modo in cui i suoi giocatori si comportano, il modo in cui vogliono attaccare e dominare le partite, ti fanno capire che è la sua squadra. Lo spirito, l’energia che hanno, il suo potere incredibile con tutti i club in cui è stato, con la nazionale spagnola. E poi il suo approccio alla vita, alla professione è qualcosa da osservare davvero e ho imparato molte cose da lui”.

Sulla sua stima per il PSG: “Sono davvero tosti. Sono eccezionali e dominano ogni fase di gioco. Hanno un’intenzione molto chiara di come vogliono dominare il gioco attraverso la palla e quando non ce l’hanno, la vogliono subito indietro. Sono molto aggressivi e ti affrontano”.

Su ciò che lo ha colpito di Calafiori: “La sua disponibilità. Appena ho parlato con lui al telefono per la prima volta, ha voluto venire qui. Ha capito subito quello che volevamo e ha sentito che qui sarebbe stato perfetto e così è stato. È atterrato con il più grande sorriso sul volto. Ha un’energia e un’aura intorno a sé. È molto simpatico, è un combattente, un giocatore che vuole giocare nel modo in cui vogliamo noi e che farebbe di tutto per la squadra. Quando hai queste qualità, molte cose devono andare storte perché tu non abbia successo”.

