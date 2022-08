Arteta avvisa: “Mercato? Ancora tutto aperto, alcuni andranno via”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima sfida di Premier League contro il Crystal Palace. Il tecnico, prima di tutto, ha analizzato i movimenti di mercato: “Siamo davvero attivi con gli ingressi e le uscite. Ma come potete vedere, è ancora tutto aperto, è una finestra lunga. Sono successe molte cose, è incredibile quanto hanno fatto i club in tutta la Premier e tutto ciò mostra quanto sarà competitivo in questa stagione. Ma non è finita qui, alcuni giocatori devono andarsene, altri hanno bisogno di trasferirsi e tutto è ancora aperto”.

Arteta è poi passato a parlare di Gabriel Jesus, giunto all’Arsenal nell’attuale finestra di mercato: “Quando porti i migliori giocatori che provengono dai migliori club in cui hanno avuto un enorme successo nel corso degli anni, tutti si aspettano queste prestazioni. Il ruolo che Gabriel avrà qui sarà molto diverso dal ruolo che aveva nel suo club precedente, ma ha bisogno di un po’ di adattamento e di un po’ di tempo. L’ha fatto benissimo, siamo sorpresi di quanto velocemente lo abbia fatto, ma dobbiamo condividere questa responsabilità. È un talento enorme, un giocatore con una mentalità importante e ci darà molto”.

Foto: Twitter Arteta