Arteta-Arsenal, accordo per il rinnovo fino al 2027

Non finirà al termine di questa stagione la storia “d’amore”, ormai sempre più forte tra Arteta e l’Arsenal. L’allenatore spagnolo, sulla panchina dei Gunners dal dicembre del 2019, era in scadenza di contratto con il club londinese. Tuttavia, secondo quanto riportato dal The Athletic, a 9 mesi dalla separazione Arteta e l’Arsenal hanno trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027. Con i gunners il tecnico ha conquistato una Coppa d’Inghilterra nella stagione 2019-2020 e due Community Shield nel 2020 e nel 2023. L’allenatore spagnolo ha ancora fame di vittorie e in lui non si è spenta la scintilla, la sua sfida sarà proprio quella di confermare quanto di buono fatto fino ad ora con l’Arsenal.

Foto: Twitter personale Arteta