Arteta accoglie Calafiori: “Grande acquisto, la sua crescita nell’ultimo anno è stata impressionante”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, accoglie Riccardo Calafiori.

Queste le sue parole al sito ufficiale dei Gunners: “Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all’Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una forza enorme per rinforzare la nostra difesa. Riccardo ha una grande personalità e carattere, con competenze specifiche che ci renderanno più forti mentre spingiamo a vincere trofei importanti. Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l’Italia, con la sua progressione e il suo sviluppo nell’ultimo anno che sono stati davvero impressionanti. Non vediamo l’ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire”.

Foto: sito Arsenal