Arteta: “Abbiamo regalato il secondo tempo agli avversari. Peccato, credevamo in un sogno”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato alla BBC dopo la sconfitta contro il Brighton.

Queste le sue parole: “Al momento è solo frustrazione per la sensazione di aver regalato la partita nel secondo tempo. Abbiamo lottato duramente per essere nella posizione in cui ci troviamo. Oggi eravamo in un momento critico per continuare a sperare in quel sogno”.

La squadra ha finito il carburante? “Abbiamo le statistiche di corsa più alte del campionato. Penso che individualmente fossimo al di sotto della media”.

Il risultato del City ha influito? “Non lo so. Non può essere questo il modo di giustificare quello che è successo nel secondo tempo, nel primo tempo non è successo. Nel secondo tempo abbiamo perso la concentrazione”.

Foto: twitter personale