Arteta: “Abbiamo meritato di perdere. Sono molto frustrato. Reazione? Mercoledì contro l’Inter”

L’Arsenal è in crisi, perde la seconda in tre partite in Premier e scivola dalla vetta.

Il tecnico, Mikel Arteta, ha parlato a fine gara ai canali ufficiali della Premier: “Meritavamo di perdere oggi. Pensavo che fossimo partiti molto bene e fossimo stati davvero dominanti. Non abbiamo difeso bene l’area. Complimenti a loro. Hanno segnato un grande gol con un bel passaggio”.

Proseguendo: “Poi la partita cambia e inizi a giocare un’altra partita. Devi adattarti e non lo abbiamo fatto abbastanza bene. Sono molto frustrato. Siamo stati trascinati in un gioco che loro cercano costantemente e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Abbiamo avuto due grandi occasioni: Mikel Merino, ne ha avuta una importante, Declan Rice, ne ha avuta un’altra. Ci sono mancati i giusti aggiustamenti”.