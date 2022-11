Arteta: “Abbiamo giocato in maniera fenomenale. La squadra ha dimostrato maturità”

Ai microfoni di BT Sport, il manager dell’Arsenal Mikel Arteta ha così commentato la vittoria di Stamford Bridge contro il Chelsea “Credo che, per essere una squadra giovane, hanno mostrato maturità, compostezza e coraggio a giocare come volevamo in maniera fenomenale. E’ facile dirlo prima della partita, ma quando in campo ci vanno questo tipo di giocatori, contro un avversario del genere, diventa una cosa differente”.

L’impatto di Gabriel Jesus sulla squadra?

“L’energia e la volontà che trasmette alla squadra è fenomenale. Oggi ha giocato a tutto campo, è stato fenomenale nel tenere il pallone, nel movimento e nel creare pericoli in area”.

Foto: twitter personale