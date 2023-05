Arteta: “Abbiamo fatto passi da gigante, ma non è bastato. Oggi è doloroso, ma complimenti al City”

Grazie alla sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham Forrest, ilManchesterCity si è laureato oggi Campione d’Inghilterra. I Gunners, in vetta per gran parte del campionato, hanno perso nelle ultime settimane tantissimi punti consegnando il titolo agli avversari. Ne ha parlato così il tecnico Mikel Arteta: “Sono incapace di pensare a quello che è successo in questo momento. Dobbiamo fare i complimenti al City. È stato un viaggio incredibile in questi 10 mesi in cui ce la siamo giocata con loro, siamo stati per così tanto tempo davanti a loro. Eravamo ansiosi di fare qualcosa di grande e non ci siamo riusciti. Credo però che abbiamo imparato lezioni enormi, ci siamo trasformati molto come club, abbiamo fatto dei passi da gigante ma la ciliegina sulla torta è vincere un campionato e non siamo riusciti. Oggi è doloroso, lo sarà domani, ma dobbiamo dare ai nostri tifosi la prestazione che meritano la prossima settimana”.

Foto: Twitter Arteta