Arteta: “A Liverpool atmosfera calda. Abbiamo l’esperienza per poter far bene”

Grande sfida domani in Premier, con Liverpool e Arsenal che si sfidano al veritce.

Il tecnico dei Gunners, Arteta, ha così parlato in conferenza stampa per presentare la gara: “Ci sarà un’atmosfera speciale. Entrambe le squadre sono in una posizione davvero forte e sono sicuro che entrambe hanno preparato la partita per vincerla. Sarà una partita intensa. Sono sicuro che molti nostri tifosi si presenteranno lì domani e sosterranno la squadra, come sempre. L’anno scorso un pareggio nel finale? Ogni partita è diversa. Il Liverpool ha un modo di giocare davvero particolare, come il Brighton, come l’Aston Villa. Il contesto è diverso, anche l’atmosfera è importante da capire. Ora abbiamo l’esperienza di ciò che abbiamo fatto l’anno scorso e che ha funzionato per gran parte del gioco. Ci sono molte cose che dobbiamo replicare e altre che dobbiamo fare meglio per vincere domani”.

