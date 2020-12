Arteta: “A gennaio dobbiamo sfoltire la rosa, questa è la nostra priorità. Solo dopo penseremo a qualche rinforzo”

Nella conferenza stampa di presentazione del match di sabato contro il WBA, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato di mercato e dunque di cosa devono aspettarsi i tifosi dei Gunners a gennaio: “Abbiamo una rosa numerosa e lo sapevamo. Un sacco di operazioni che avremmo dovuto concretizzare in estate non si sono realizzate per diversi motivi. Perciò ci sono giocatori che andranno in prestito e lasceranno il club: questa è la nostra priorità al momento. Non possiamo più sostenere i numeri che abbiamo in certi ruoli e stiamo cercando di risolvere tale situazione. In seguito vedremo se avremo le giuste opportunità per rafforzare le posizioni del campionato in cui abbiamo bisogno di aiuto”.