Arslan: “Tornare in Turchia? No, mi piace troppo la Serie A”

Tolgay Arlsan, centrocampista dell’Udinese, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:“Tornare in Turchia? No, la serie A mi piace troppo e voglio restarci.

Il mio ruolo preferito? A me piace più giocare da play. In Turchia, al Besiktas, lo facevo nel 4-2-3-1. Qui ho giocato spesso da mezzala, ma ora Cioffi mi sta avvicinando di più a Walace. Anche se sono d’accordo con chi dice che il regista puro non esiste più. È il calcio che è cambiato tanto: molto più veloce e fisico”. Foto: Twitter Udinese