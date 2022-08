Arslan: “Sto bene all’Udinese. Mercato? Se qualcuno andrà via, verrà sostituito”

Tolgay Arslan ha rilasciato un’intervista al canale tv ufficiale dell’Udinese. Il centrocampista ha, prima di tutto, parlato del suo rientro in gruppo dopo l’infortunio. Ecco le sue parole: “Sono tornato oggi in gruppo finalmente. L’infortunio è stato un brutto momento ma fa parte del calcio. Adesso mi sento bene e sarò a disposizione già contro la Salernitana. Non pensiamo al mercato ma se qualcuno andasse via ne arriveranno altri. Siamo un bel gruppo e per i giocatori che arrivano è facile integrarsi”.

Poi, sulla sfida persa contro il Milan: “A Milano abbiamo fatto tante cose giuste ma anche altre sulle quali dobbiamo migliorare. Era la prima partita col nuovo mister, adesso abbiamo una partita importante con la Salernitana che dobbiamo vincere. Sono molto felice a Udine, c’è un grande club ed abbiamo anche grandi allenatore e direttore, sto molto bene qui. Ho sempre giocato in carriera da play ma l’anno scorso ho fatto la mezz’ala ma sono a disposizione del mister”.

Foto: Twitter Udinese