Arslan saluta l’Udinese: “E’ il momento giusto per andare via”

Il centrocampista dell’Udinese, Tolgay Arlsan, attraverso i canali ufficiali della società ha annunciato che quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia bianconera. Ecco il saluto del calciatore: “Per me è stato un onore giocare con questa maglia. Ringrazio i Pozzo per la fiducia, ma ho parlato con la mia famiglia ed è il momento giusto per andare via. Sarò sempre il vostro tifoso numero uno”.

Foto: Arslan Twitter Udinese