Arslan: “L’Udinese aveva provato a trattenermi. Avevo anche altre offerte dall’Europa. Ma il richiamo dall’Australia è stato troppo forte”

Tolgay Arslan, ex dell‘Udinese, ha commentato la sua decisione di andare a giocare presso un nuovo team in Australia al Melbourne City.

Il giocatore sui social racconta la sua scelta: “Avevo una voce dentro che mi diceva che sarei andato a giocare in Australia. A gennaio ne ho parlato con l’Udinese e la squadra mi ha messo sul piatto un contratto che andava avanti per le prossime quattro stagioni. Io ho sentito un richiamo troppo forte dall’Australia e proprio per questo ho deciso. Avevo anche diverse offerte dall’Europa”.

Foto: twitter Udinese