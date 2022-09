Arslan: “Grande partita dal 5′ fino alla fine. Questa Udinese ha 20 giocatori forti”

Intervenuto ai microfoni ufficiali dell’Udinese, Tolgay Arslan ha così commentato il trionfo dei bianconeri sull’Inter: “Abbiamo fatto una grande partita. Dal primo, anzi dal quinto minuto all’ultimo. Abbiamo dimostrato la nostra forza. Abbiamo giocato con grande carattere. Siamo un bel gruppo. Non siamo solo 11 giocatori forti, ma 15, 16, 20 giocatori forti. Ogni partita entra un altro, gioca un altro, cambiamo la partita dalla panchina. Continuiamo così“. Infine, ha concluso commentando il suo gol che ha messo chiuso definitivamente le speranze dei nerazzurri: “Ero andato in area anche cinque minuti prima, ma Gerry non ha giocato. Allora gli ho detto che se fosse risuccesso sarei stato là. Per la squadra e per i tifosi oggi è una grande vittoria. Lavoriamo fortissimo, non solo forte. Siamo sei o sette fratelli insieme da tre anni e abbiamo un’identità. L’anno scorso giocavamo tanto palla lunga, ma ora abbiamo tanti calciatori forti e possiamo giocare a calcio. Questa secondo me è la differenza quest’anno“.

Foto: Twitter Udinese