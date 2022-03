Arslan: “Con Pereyra e Deulofeu parliamo la stessa lingua del calcio. Roma? Vogliamo fare punti”

Tolgay Arslan, centrocampista turco dell’Udinese, è stato ospite della puntata di Udinese Tonight. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice per la vittoria di sabato, sono punti importanti. Tutte le partite sono difficili, contro la Sampdoria i primi 10-15 minuti abbiamo giocato una grande partita. Adesso gioco più play, vicino a Walace, e questo mi permette di essere più al centro del gioco. Nelle ultime 6/7 partite ho giocato in modo costante nello stesso ruolo. Per me il successo della squadra è molto importante, dobbiamo spingere al massimo nelle prossime partite. Cioffi fa un ottimo lavoro, ha un’idea chiara e cerca di trasmettercela. Con Pereyra e Deulofeu parliamo la stessa lingua del calcio, abbiamo la stessa idea. Roma? Dobbiamo essere concentrati. Vogliamo giocare una grande partita e fare punti”.

FOTO: Twitter Udinese