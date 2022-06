Arsenal, visite mediche completate per Gabriel Jesus. Manca solo l’annuncio ufficiale

Gabriel Jesus sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Già nel pomeriggio potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dei Gunners.

L’attaccante brasiliano, in arrivo dal Manchester City, ha appena concluso le visite mediche a Londra. Come riporta il Sun, si tratta di un’operazione da 52 milioni di euro che l’Arsenal pagherà al City per l’attaccante classe 1997, con il giocatore che percepirà 11 milioni di euro netti a stagione.

Foto: twitter Manchester City