Arsenal, tolta la fascia da capitano ad Aubameyang. Giocatore non convocato per la gara col West Ham

L’Arsenal ha comunicato che è stata tolta la fascia da capitano al calciatore Pierre-Emerick Aubameyang. Il calciatore, per motivi disciplinari, non è stato neanche convocato per lo scontro diretto in zona Champions con il West Ham di domani.

Questa la nota del club londinese: “Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per la partita di mercoledì contro il West Ham United. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla partita di domani”.

Foto: Twitter Arsenal