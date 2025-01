Arsenal, tegola per Arteta. Rottura del legamento crociato per Garbiel Jesus

Brutte notizie per Gabriel Jesus e l’Arsenal. Gabriel Jesus ha subito la rottura del legamento crociato. L’attaccante brasiliano si è infortunato nella sfida di FA Cup disputata domenica contro il Manchester United.

Questo il comunicato: “Oltre ad essere stato sostituito per un infortunio durante il nostro match con il Manchester United di domenica, Gabriel Jesus ha ricevuto ampie valutazioni specialistiche che hanno confermato che ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gabby sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e presto inizierà il suo programma di recupero e riabilitazione. Continueremo a tenere tutti aggiornati sulla guarigione di Gabby, con tutti i membri del club pienamente concentrati a supportarlo per assicurarsi che torni in forma fisica il prima possibile”.

Foto: sito Arsenal