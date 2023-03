Arsenal, stagione finita per Tomiyasu

Arsenal perde Takehiro Tomiyasu per il resto della stagione. Il difensore giapponese era stato sostituito durante l’ultimo match di Europa League, poi perso dai Gunners ai calci di rigore contro lo Sporting Lisbona. A comunicare l’infortunio è stato il club inglese con una nota ufficiale: “Dopo la sua sostituzione durante la partita di Europa League di giovedì scorso, successive valutazioni hanno confermato che Takehiro Tomiyasu ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro. Tomi è stato operato con successo a Londra martedì e sarà out per il resto della stagione. Tutti nel club ora lavoreranno sodo con Tomi, in modo che possa partecipare all’allenamento pre-campionato prima della prossima stagione”.

Foto: Instagram Tomiyasu