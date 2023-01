Arsenal, sondaggi con il Barcellona per Raphinha

L’Arsenal cerca di correre ai ripari dopo aver perso Mudryk per la clamorosa offerta del Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, c’è stato un sondaggio con il Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione Raphinha.

Foto: twitter Barcellona