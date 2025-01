Arsenal, si segue Hato per l’estate

Jorrel Hato potrebbe essere uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, ci sono tanti club sulle tracce del terzino dell’Ajax. Resta, comunque, difficile ipotizzare una sua partenza a gennaio a causa di una valutazione molto alta, mentre in estate le prospettive potrebbero essere diverse. Anche l’Arsenal lo segue da vicino.

