Arsenal show: manita al Chelsea nel derby di Londra (5-0)

L’Arsenal non sbaglia e travolge nettamente il Chelsea con un roboante 5-0 nel derby di Londra. Gara quasi mai in discussione per gli uomini di Arteta, che vincono grazie alle reti di Trossard e due doppiette, quella di White e di Havertz, il grande ex del match (che regalò con un suo gol la Champions al Chelsea nel 2021).

Un trionfo per i Gunners che volano in vetta alla Premier a +3 sul Liverpool, che ha una gara in meno, a +4 sul Manchester City che però deve recuperare due partite. Per ora però, l’Arsenal si gode il primato e una grande notte con un super derby vinto.

Foto: twitter Arsenal