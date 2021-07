Arsenal, salta la tournée in USA per casi di Covid. Avrebbe dovuto sfidare l’Inter

L’Arsenal non prenderà parte alla tournée in USA in cui avrebbe dovuto sfidare anche l’Inter. Lo riporta The Athletic, i Gunners hanno cancellato il viaggio per via di alcuni casi di Covid-19 nel ritiro. Si tratta di un numero ristretto di casi, tutti asintomatici. L’Arsenal avrebbe dovuto sfidare la squadra di Simone Inzaghi domenica 25 luglio in Florida Cup e poi incontrare il 28 la vincente tra Everton e Millonaros.