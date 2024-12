Arsenal, Saka ha rischiato un anno di stop. Il rientro a febbraio. Data cerchiata in rosso

L’Arsenal ha perso per un mese e mezzo Bukayo Saka, infortunatosi sabato nella sfida contro il Crystal Palace.

Il tecnico, Mikel Arteta, ha tirato un sospiro di sollievo però, perchè aveva addirittura temuto ad un gravissimo infortunio, ammettendo come: “Poteva andare peggio, poteva trattarsi di un infortunio che lo avrebbe tenuto fuori per un anno”, ha poi precisato.

Il 23enne inglese potrebbe essere nuovamente a disposizione a febbraio: il 2 c’è la sfida all’Emirates contro il Manchester City e il manager spagnolo ovviamente farà di tutto per schierarlo.

Foto: twitter Arsenal